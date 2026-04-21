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Christian Nodal en el ojo del huracán por supuesta infidelidad con una dominicana

By Lubin Molero
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Christian Nodal es Infiel a Angela
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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El matrimonio entre Christian Nodal y Ángela Aguilar atraviesa su crisis más severa, según reportes de la prensa rosa internacional el mexicano habría sido infiel.

Los rumores de ruptura se intensificaron tras el estreno del videoclip «Un Vals», donde el parecido de la modelo principal con su expareja Cazzu habría desatado la furia del clan Aguilar.

Fuentes cercanas aseguran que la situación escaló a una acalorada discusión privada donde Pepe Aguilar habría intervenido para reprochar la polémica generada. Marcando lo que muchos consideran el fin de la relación.

Christian Nodal es Infiel a Angela

Sin embargo, el escándalo tomó un tinte más oscuro tras las explosivas declaraciones del periodista Javier Ceriani.

El comunicador afirmó que el motivo real del distanciamiento no sería solo el video, sino una presunta infidelidad de Nodal con una mujer de origen dominicano residenciada en Miami.

Según Ceriani, esta relación extramarital no es nueva y se suma a una lista de supuestos vínculos que han dejado al intérprete de «Botella tras botella» en una posición comprometedora frente a su esposa y su familia política.

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