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Con el propósito de fortalecer la atención fiscal en la región, funcionarios policiales de Carabobo participaron en un conversatorio referente a las actas de entrega, así como el uso y custodia de los Bienes Públicos del Estado, actividad organizada por la Auditoría Interna de la Gobernación del estado Carabobo.

Mauricio Bastidas, Auditor Interno del estado Carabobo, señaló que durante esta actividad se abordaron diversos temas que permiten garantizar una mayor transparencia en materia fiscal.

“La idea de estos encuentros es robustecer la gestión de control fiscal en nuestro estado, así como brindarle las mejores herramientas y consejos a los funcionarios policiales para que tengan la certeza en su accionar con las actas de entrega y recepción y la protección de los bienes pertenecientes a las instituciones del Estado”, expresó.

Asimismo, destacó el gran interés presentado por parte de los funcionarios de seguridad en ampliar sus conocimientos para garantizar un sistema fiscal eficiente y oportuno.

Este encuentro contó con la participación de los jefes de los Centros de Coordinación Policial del organismo regional en los municipios Valencia, Naguanagua, San Diego, Libertador y Carlos Arvelo, quienes calificaron como positiva esta jornada de formación que ayudará a fortalecer la atención ciudadana.

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