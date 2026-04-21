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La zona arqueológica de Pirámides en Teotihuacán, uno de los destinos más sagrados y visitados de México, se convirtió en el escenario de un tiroteo.

Pasadas las 11:30 de la mañana, de este lunes 20 de abril, un sujeto ubicado en lo más alto de la Pirámide de la Luna abrió fuego de manera indiscriminada contra los turistas que recorrían las escalinatas y plataformas.

El ataque cobró la vida de una ciudadana canadiense y dejó heridas a otras nueve personas de distintas nacionalidades, entre ellas un niño de 6 años. Los asistentes intentaron resguardarse entre las ruinas prehispánicas mientras se escuchaban las detonaciones.

Tiroteo en Pirámides de México

La intervención de la Guardia Nacional y la policía local permitió asegurar el área, confirmando que el agresor falleció en el sitio tras propinarse un disparo autoinfligido.

El suceso ha provocado una fuerte reacción diplomática, con pronunciamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum y autoridades de Canadá y Colombia, debido a la diversidad de las víctimas afectadas.

Las investigaciones se mantienen activas para descifrar el móvil de este ataque que ha paralizado la actividad turística en el patrimonio mundial.

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