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Apple anunció un cambio histórico en su liderazgo con la renuncia de Tim Cook como director ejecutivo. Cook, quien ha estado al frente de la compañía durante más de una década y la llevó a alcanzar valoraciones de mercado sin precedentes, será sustituido por John Ternus, actual vicepresidente sénior de ingeniería de hardware.

El cambio se hará efectivo el próximo 1 de septiembre, aunque Cook permanecerá como CEO durante los meses de verano para supervisar una transición que Apple califica como fluida y estratégica para el futuro de la marca.

Tim Cook renuncia a Apple

La designación de Ternus ocurre tras una serie de movimientos clave en la cúpula directiva de Cupertino iniciados a finales del año pasado. Bajo el mandato de Cook, Apple no solo expandió su ecosistema de servicios, sino que definió su identidad técnica y financiera en la era post-Jobs.

Logrando hitos de rentabilidad la mantienen como la empresa más valiosa del mundo. Con la llegada de Ternus, experto detrás de innovaciones recientes en hardware, la gigante tecnológica se prepara para una nueva etapa de evolución bajo la mirada atenta de Cook desde la presidencia del consejo de administración.

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