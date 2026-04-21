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La Batalla de Margarita, librada el 21 de abril de 1815 en Juan Griego, fue un enfrentamiento crucial donde fuerzas patriotas lideradas por Juan Bautista Arismendi. Resistieron la llegada de la expedición pacificadora realista de Pablo Morillo. A pesar de la disparidad numérica, los margariteños mantuvieron la defensa, consolidando la isla como bastión independentista.

Un 21 de abril nos recuerda que un día como hoy se funda la ciudad de Roma (753 a. C.). Fue la capital del Imperio romano, llegó a ser la primera gran metrópolis de la humanidad y centro de una de las civilizaciones antiguas más importantes.

Nace Carlos Meyer Baldó (1895) Aviador venezolano durante la Primera Guerra Mundial, miembro fundador de la Fuerza Aérea Venezolana.

Nace Isabel II del Reino Unido (1926) | Monarca británica, reina del Reino Unido y de los otros Reinos de la Mancomunidad de Naciones, y gobernadora suprema de la Iglesia de Inglaterra. Es una de las monarcas que ha reinado por más tiempo en la historia. Condes y marqueses de Venezuela.

Se estrena la película épica antibelicista estadounidense Sin novedad en el frente (1930). Fue producida en la época pre-code del cine estadounidense y está clasificada como una de las mejores películas épicas de la historia. Fue la primera película basada en una novela en ganar un premio Óscar a mejor película en 1930.

Efemérides de hoy 21 de abril

Nace Roberto ‘Musulungo’ Herrera (1936) Beisbolista y umpire cubano.

Un día como hoy se funda el equipo de fútbol Club Deportivo Universidad Católica, en Chile (1937).

Se inaugura la ciudad de Brasilia, capital federal de Brasil y sede de gobierno del Distrito Federal (1960).

La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y la Unesco inauguran la Biblioteca Digital Mundial BDM en la sede de la Unesco de París, Francia (2009). La biblioteca digital internacional cuenta con manuscritos, mapas, libros raros, partituras musicales, grabaciones, películas, fotografías, materiales culturales, documentos de arquitectura, entre otros.

Hoy se celebra el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación.

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