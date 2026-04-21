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Los cuerpos policiales en todo el país se encuentran en la actualidad tras la pista del microtráfico. Es por ello que se han capturado una gran cantidad de presunta droga en las últimas semanas.

Un hombre ocultaba presunta droga dentro de pañales en Maracay, funcionarios de la Policía de Aragua como del Servicio de Investigación Penal le dieron captura. Este utilizaba al infante como escudo humano para ocultar los estupefacientes.

El hecho ocurrió en la urbanización Arsenal en Mario Briceño Iragorry, allí iba un sujeto en una moto Bera BR-200. Este mostró una actitud nerviosa con la comisión policial, la cual despertó sospecha entre los agentes.

Ocultaba presunta droga dentro de pañales en Maracay

El hombre cuya identidad no fue dada a conocer portaba 38 envoltorios de presunta droga en los pañales del menor. Los cuales estaban estratégicamente escondidos en una pañalera para despistar a los oficiales.

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Al ser verificado en la Siipol se pudo constatar que este en el año 2023 había quedado registrado por el delito de microtráfico. El sujeto quedó a la orden del Ministerio Público de la ciudad de Maracay.

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