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Una comisión interinstitucional tomó la novedad en el Parque Nacional San Esteban en Puerto Cabello, estado Carabobo. La comisión estaba integrada por funcionarios del Ministerio de Ecosocialismo, Bomberos de Puerto Cabello entre otros.

Un ejemplar hembra de oso melero fue visto en el lugar, es por ello que enseguida fue rescatado. El animal presentó varias heridas en su pequeña humanidad, es por ello que una comisión se encargó de su rescate.

Este fue llevado hasta el centro de conservación que está ubicado en el Zooaquarium de Valencia para ser evaluado. Hay que resaltar que esta especie es muy susceptible y fue llevado hasta el acuario bajo medidas de seguridad.

Ejemplar hembra de oso melero en Patanemo

Este será revisado y cuando esté nuevamente saludable será llevado hasta su hábitat nuevamente. En el parque nacional San Esteban como en otros del país se encuentran estos osos meleros.

Hay que recordar también que recientemente terminó la sequía en algunos sitios de las montañas del centro del país. Estos generalmente buscan agua como alimentos luego del periodo de verano.

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