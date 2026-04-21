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El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava destacó mediante un video hecho cerca de las nueve de la mañana que se harán mantenimientos eléctricos en distintas zonas. Esto con los linieros, personal de Corpoelec entre otros.

El anuncio del plan Cayapa Eléctrico indicó que hoy habrá una importante administración de carga. Por el cual, hay que tomar previsiones en torno al tema, dijo Lacava que se hará mantenimiento a los circuitos.

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Anuncio del plan Cayapa Eléctrico en Carabobo

“Pendiente con hoy tendremos una importante administración de carga que aprovecharemos para desplegar la cayapa eléctrica. Y haremos mantenimiento a muchos de los circuitos q requieren de tal atención. Aquí nadie se rinde. Que viva Carabobo”, dijo la primera autoridad regional.

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