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En la Mesa de Diálogo Laboral se encuentran varios representantes de los trabajadores discutiendo algunas fórmulas para el próximo 1º de mayo, Día del Trabajador. Se han escuchado algunas propuestas.

El aumento salarial 2026, también estudia el tema de lo que son ahora las utilidades de los trabajadores, montos a pagar, entre otros. En la actualidad se viene discutiendo el tema, ya que la presidenta encargada Delcy Rodríguez habló hace unos días sobre el probable aumento.

Fedeindustria sugirió para este aumento que el mismo sea con la fórmula a través de la Ley Antibloqueo de esta manera se puede dar facilidad a los ajustes salariales. En dicho planteamiento se busca que los ajustes realizados no se limiten a los bonos.

Aumento salarial 2026

También que estos tengan una incidencia en las utilidades que se otorgan anualmente. De esa manera el trabajador tendría mejores opciones en cuanto a su poder adquisitivo. Cabe destacar que estas son algunas de las propuestas.

Otra de las opciones que se entregaron en la mesa de diálogo laboral es precisamente un esquema a dos tiempos. Este no solo quedaría a un ajuste inicial en el mes de mayo, también otro ajuste progresivo posterior.

El cual daría mayor opción a los trabajadores de sostener a su familia, con un salario que esté en sintonía con los tiempos económicos actuales. Las discusiones sobre el tema salarial se sigue discutiendo en el país.

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