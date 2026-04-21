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Hallaron cuerpo sin vida del adolescente desaparecido en el Lago de Maracaibo

By Danny Valdiviezo
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Adolescente desaparecido en el Lago de Maracaibo
Foto: Cactus 24.

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Danny Valdiviezo
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Luego de varias horas de búsqueda las autoridades del estado Zulia confirmaron la muerte del joven de 16 años. Este el día domingo se estaba bañando en la conocida vereda del lago cuando un remolino lo arrastró.

El cuerpo sin vida del adolescente desaparecido en el Lago de Maracaibo fue encontrado ayer dijeron las autoridades. El cadáver de Abdón José Maicán Percefiel, de 16 años fue trasladado a una sede de medina forense.

Maican decidió entrar con otro joven al agua, pero un remolino se lo llevó. Los jóvenes dieron la novedad a los organismos de rescate. Estos se abocaron a la búsqueda del menor de edad que fue encontrado ayer.

Adolescente desaparecido en el Lago de Maracaibo

Se pudo conocer que el joven quedó atrapado en una red de pesca, lo que evitó que las corrientes del lago se lo llevaran a otras zonas. El cuerpo fue encontrado en un chinchorro de pesca.

Dijeron las autoridades que este es el segundo caso de ahogamiento en la zona. Luego que la semana pasada el 16 de abril se reportara la desaparición de Dangersson Durán. Un trabajador que había entrado a las aguas para bañarse y fue sorprendido por las corrientes del lago.

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Se mantiene búsqueda de joven desaparecido en la vereda del Lago en Maracaibo

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