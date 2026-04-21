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Los cánticos que se emitieron en un acto en Madrid siguen siendo el tema de conversación y opinión en Venezuela. El presidente de la Asamblea Nacional, habló sobre las disculpas que dio el artista en España.

La respuesta de Jorge Rodríguez a Carlos Baute se dio ayer en el inicio del acto de peregrinación. Rodríguez dijo que lo dicho por Baute es insuficiente como contraproducente, al decir que se dejó llevar por la emoción.

“La víctima convirtiéndose en victimario”, dijo Rodríguez, indicó que fue una clara deslealtad por parte de Baute al país que lo vio nacer. Baute dio disculpas ayer mediante sus redes sociales a lo dicho en el acto en Madrid.

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“Entonces, la víctima convirtiéndose en victimario o creyendo que se convierte en victimario. Nosotros somos una mezcla maravillosa y nos sentimos muy orgullosos de pertenecer a esa mezcla”, comentó Rodríguez.

La respuesta de Jorge Rodríguez a Carlos Baute por las disculpas

“Somos esa mezcla de negro, de indio, de europeo, que generó una raza que se levanta sobre las dificultades, que se levanta sobre las vicisitudes. Que inventó una cultura, que inventó una fuerza indetenible que logró la independencia de todo este continente”, expresó Rodríguez.

Rechazo Gubernamental: El dirigente oficialista enfatizó la necesidad de erradicar este tipo de comentarios despectivos. El incidente sigue generando reacciones en redes sociales, con la difusión de los señalamientos de Rodríguez contra el cantante venezolano.

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