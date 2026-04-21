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El INAMEH dio un importante anuncio acerca de las altas temperaturas en la nación. Esto con la disminución de la declinación solar en el territorio nacional. Ya desde hoy solo quedan pocas zonas del norte de Venezuela con los rayos del sol cayendo de forma perpendicular.

Es por ello que se espera que el calor en Venezuela en abril 2026 se extienda hasta finales de este mes. Luego poco a poco se espera por las lluvias, nubosidad además de temperaturas un poco más bajas en algunas zonas del país.

Calor en Venezuela en abril 2026

Resaltó el INAMEH que se espera una disminución paulatina del calor que se ha venido sintiendo en el país. Se espera un incremento de la nubosidad, como de lluvia y por ende temperaturas menos calurosas.

Dijo el INAMEH que entre ayer y hoy se espera calor en el país, como en los próximos días. Indicó que se espera que para la zona continental el calor se disminuya a finales del mes de abril. Mientras que para la región insular se espera que para los primeros días de mayo.

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