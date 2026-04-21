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En un operativo policial en Los Guayos hecho por el cuerpo de seguridad estadal fue abatido un sujeto. Dicha intervención ocurrió hoy en horas de la mañana señaló la policía de Carabobo en sus redes sociales.

Alias El Chuky fue abatido en el marco de la Gran Misión Cuadrantes de Paz 2026. Funcionarios de la Policía de Carabobo adscritos al CCP Los Guayos, tras labores de patrullaje preventivo y atención a denuncias por robo en el sector Fundación Alí Primera, lograron neutralizar a un peligroso delincuente.

Durante un despliegue táctico en el Cuadrante P-02, los oficiales avistaron a dos sujetos quienes, al notar la presencia policial, emprendieron huida. Accionando armas de fuego contra la comisión.

Ante la agresión ilegítima, se aplicó el Uso Progresivo y Diferenciado de la Fuerza Potencialmente Mortal, resultando herido en el intercambio de disparos el ciudadano: Identificado como: Jose Emilio Navas Apontes (21), alias «El Chuky».

Alias El Chuky

Pese a ser trasladado de inmediato a la Clínica Popular Tipo 2 de Los Guayos para recibir primeros auxilios, ingresó sin signos vitales según el diagnóstico médico.

Evidencias incautadas

​En el lugar del suceso se incautó:

​01 Arma de fuego tipo Revólver, marca Rossi, calibre .38 (serial limado).

​04 Municiones (02 percutidas y 02 sin percutir).

Acción conjunta

​Cabe destacar que el segundo implicado en el hecho logró evadir el cerco inicial, pero tras un segundo enfrentamiento con una comisión del CPNB que prestaba apoyo en la zona; también resultó herido.

​El procedimiento quedó a disposición de la Fiscalía 35 del Ministerio Público y el levantamiento de ley fue realizado por el CICPC (División de Homicidios).

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