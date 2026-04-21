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Las autoridades del estado Miranda, realizaron una intervención legal en varios sectores del municipio Acevedo. Esto para desarticular una banda que se había dado a conocer en redes sociales portando armas largas, dijo en una nota de sucesos el diario Últimas Noticias.

Seis integrantes del grupo delictivo El Tren de Barlovento fueron abatidos en las últimas horas. Los miembros de la banda criminal habían hecho publicaciones portando las armas y ostentando sobre el nombre.

Las autoridades se desplegaron en varias zonas de Miranda, Caucagua y el sector La Pastora para dar con estas personas. Es por ello que ayer lunes 20 de abril de 2026 desarticularon dicha estructura criminal.

Seis integrantes del Tren de Barlovento abatidos

José Heredia conocido como alias El Jeiber fue abatido junto a otras personas, entre ellas dos mujeres. Estas quedaron identificadas como Josbeelys Katiusca Key Rangel y Mayerling Lugo, apodada Nerkary.

Los otros abatidos son: Diego Andrés Herrera (Paquito), Gieber Sánchez (El Enano) y David Moreno (El Morocho). Se pudo conocer que estos están señalados de varios delitos entre ellos secuestros, extorsión, y múltiples homicidios.

Las autoridades mirandinas incautaron varias armas de fuego en el sitio donde estaban estas personas. En el sitio de la intervención, los funcionarios recogieron tres pistolas calibre 9mm y cinco escopetas.

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