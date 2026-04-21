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Un equipo de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional nuevamente apuesta por un mánager extranjero. Esto luego que en la temporada pasada quedara eliminado en la primera ronda junto a Leones del Caracas y Tigres de Aragua.

El mánager dominicano Fernando Tatis podría ser el estratega de Tiburones de La Guaira para la campaña 2026 2027. Hasta ahora se ha podido conocer que la gerencia salada estaría en conversaciones con el exgrandeliga.

Tiburones tendría la vía libre para dar contrato al quisqueyano, el cual ha dirigido en la Liga Dominicana. Se espera por el anuncio oficial por parte de la gerencia litoralense en cuanto a la contratación del mánager.

Mánager dominicano Fernando Tatis

La Guaira el año pasado había apostado a Gregorio Petit pero no pudo clasificar para el mes de enero. Esperan que Tatis sea el mánager el cual cambie la cara al quipo y puedan conseguir las victorias necesarias.

Los Tiburones es uno de los equipos que no ha anunciado su staff técnico para la venidera campaña. Al Igual que Leones del Caracas, Águilas del Zulia y Tigres de Aragua. Mientras que Magallanes, Caribes, Bravos y Cardenales ya nombraron su cuerpo técnico.

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