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El equipo carabobeño realizó una destacada actuación tras obtener importantes resultados en la reciente competición organizada por la Federación Venezolana de Deportes Acuáticos (Feveda).

Carabobo destacó en Campeonato Nacional de Saltos Ornamentales Trujillo 2026. Raúl Pérez, Presidente de la Asociación de Deportes Acuáticos del estado Carabobo (ADAC), señaló que el equipo que hace vida en el complejo de piscinas de La Isabelica.

Bajo la dirección de Enrique Rojas, logró una destacada cosecha de medallas distribuidas en 5 preseas de oro, 4 de plata y 5 de bronce, lo que demuestra la gran preparación realizada por los clavadistas.

«Estamos orgullosos de ver cómo la generación de oro ya está aquí, por lo que seguimos formando clavadistas que estoy seguro dejarán el nombre de Venezuela y Carabobo por todo lo alto», expresó.

Carabobo destacó en Campeonato Nacional de Saltos Ornamentales Trujillo 2026

Asimismo, destacó que estos jóvenes se mantienen en constante preparación de cara a los Juegos Deportivos Nacionales 2026. Por lo que cuentan con el respaldo logístico del Estado impulsado por el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, y el Presidente de Fundadeporte, Leobaldo Gómez.

Por su parte, Subdelia Pineda, directora de saltos ornamentales de la ADAC, resaltó que la región se sigue consolidando como una potencia nacional en esta disciplina. «Estos logros llenan de orgullo a nuestra tierra de campeones y demuestran el gran talento acuático que estamos desarrollando», dijo.

Dentro de los resultados más destacados por la delegación vinotinto en esta competición se encuentra Isabella Ramírez, quien obtuvo tres medallas de oro en la modalidad Plataforma de 3m y Trampolín de 1m y 3m de la categoría Desarrollo de 8 a 9 años, así como Enrique Rojas y Samuel Perlaza, quienes se subierno a lo más alto del podio en Trampolín 3m Sincronizado de la categoría Máxima.

Más triunfadores

Por otro lado, Diego Castillo se quedó con la plata en las modalidades Plataforma de 3m y Trampolín de 1m de la categoría Novato de 8-9 años, mientras que Mathias Márquez finalizó en el segundo puesto en Trampolín de 1m en la categoría Novato de 6-7 años.

A su vez, D’Alessandro Navas se quedó con en bronce en las modalidades de Trampolín de 1m y 3m, así como de Plataforma de 3m en la categoría Desarrollo de 8-9 años, mientras que Noah Molina se subió en el tercer escalón del podio en las modalidades de Trampolín de 1m y Plataforma de 3m en la categoría Novato de 8-9 años.

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