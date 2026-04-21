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La Policía del estado Anzoátegui dio a conocer un caso de presunto maltrato ocurrido en Barcelona, al oriente del país. El hecho quedó en manos del Ministerio Público de esa entidad para ser investigado.

Quedó detenido un adolescente por presuntamente golpear a su madre. Efectivos de la Policía Bolivariana del Estado Anzoátegui, adscritos a la Estación Policial La Pradera del Centro de Coordinación Policial Barcelona, realizaron la aprehensión de un adolescente de 14 años.

Este está señalado por incurrir en delitos previstos en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Es por ello que la comisión uniformada actuó y lo detuvo.

Detenido un adolescente por presuntamente golpear a su madre

El adolescente fue detenido en su residencia del sector Putucual, luego de agredir físicamente a su progenitora. Quien resultó con una lesión en el pómulo izquierdo y traumatismos múltiples.

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El caso fue puesto a la orden y disposición de la Fiscalía Décima Séptima del Ministerio Público, para el inicio de las diligencias correspondientes.

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