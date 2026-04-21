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El mundo del espectáculo en México y Latinoamérica se viste de luto este martes 21 de abril con el fallecimiento de Ricardo de Pascual, actor icónico que dio vida a personajes memorables en «El Chavo del 8», como el inolvidable Señor Calvillo.

La Asociación Nacional de Actores (ANDA) confirmó el deceso del histrión durante la medianoche, noticia que luego fue ratificada por su hijo. Aunque no se detalló la causa inmediata de su partida, el propio actor había revelado en 2025 que padecía una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Condición que mermó su salud en los últimos años pero no logró apagar su deseo de seguir trabajando.

Fallece el Señor Calvillo del Chavo

De Pascual, quien nació en 1940, fue un rostro recurrente en las producciones de Roberto Gómez Bolaños, participando no solo en la vecindad, sino también en «El Chapulín Colorado» y diversos sketches de «Chespirito».

Su versatilidad lo llevó a destacar en producciones más recientes como «Vecinos» y «Una familia de diez», además de una extensa carrera en telenovelas de gran éxito. En sus últimas apariciones públicas, el actor de 85 años insistió en que el trabajo era lo que le daba vida, manteniéndose activo hasta que sus fuerzas se lo permitieron.

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