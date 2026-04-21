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El poomsae, la modalidad del taekwondo que exige una combinación impecable de equilibrio, fuerza y control frente a un oponente imaginario, fue otro escenario del oro para Venezuela en los Suramericanos.

Durante la final de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud, la técnica nacional se impuso con autoridad cuando Nancy Haidar logró una puntuación de 8.333 unidades. Este registro permitió a la criolla superar a la representante de Brasil, Ana Goncalves, consolidando a Venezuela como una potencia en el desarrollo técnico de las artes marciales juveniles.

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Venezuela Oro en Taekwondo en los Suramericanos

La victoria obtenida no solo resalta la concentración individual de la atleta, sino el auge de esta disciplina dentro del ciclo olímpico internacional.

Los jueces valoraron la rigurosidad de los movimientos y la armonía de la presentación venezolana. La cual se posicionó como una de las más altas de toda la competencia suramericana. Con este metal dorado, el país reafirma su compromiso con el relevo generacional en deportes estratégicos.

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