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El próximo domingo 3 de mayo, las instalaciones del Hotel Hesperia de Valencia se transformarán en una vitrina de innovación, sabor y compromiso social con la llegada del Cake Picnic 2026. Más que un evento gastronómico, esta edición se consolida como una plataforma de impulso para 443 emprendedores que buscan profesionalizar su talento y escalar sus negocios en el mercado nacional.

Una de las grandes innovaciones de este año es la implementación de tecnología de votación en tiempo real. A diferencia de los certámenes tradicionales, los asistentes serán los únicos encargados de elegir a los ganadores a través de un sistema digital con geolocalización, garantizando que solo quienes degusten los productos dentro del evento puedan emitir su voto, brindando total transparencia al proceso.

Gabriel Abad, parte del comité organizador, subrayó que el objetivo central es elevar el talento local: «Queremos llevar el talento de nuestro Estado Carabobo y de nuestra Ciudad de Valencia a otro nivel, que todos sepan que hay talento repostero con insumos nacionales que son de primera calidad», afirmó tras destacar que el evento permitirá consolidar grandes alianzas estratégicas.

Por su parte, el evento cuenta con el respaldo del sector privado liderado por Chocolates Altezza y Minimarket Bicentenaria. Miguel Conde, CEO de Altezza, hizo un llamado a los empresarios a ser partícipes de dinámicas que impulsen la educación del emprendedor: «Si tu consumidor crece, tú creces como marca», puntualizó Conde durante la presentación del evento.

Formación y premios con propósito

La chef pastelera Patricia Gonçalves, parte del equipo técnico, enfatizó que el enfoque de este año es ir más allá de la estética de las redes sociales, priorizando la calidad real y el sabor sobre lo simplemente visual. El objetivo es que los participantes logren un equilibrio donde el producto no solo luzca bien en pantalla, sino que sea capaz de generar una experiencia memorable para el paladar del cliente.

Como incentivo directo al crecimiento logístico de los participantes, el premio principal del certamen será una moto 0km, una herramienta estratégica para potenciar la capacidad de distribución y delivery del negocio ganador.

Coordenadas para el público

Julio Campero, organizador del evento, detalló que la jornada está diseñada para el disfrute familiar y el networking profesional:

Fecha: Domingo 3 de mayo de 2026.

Lugar: Hotel Hesperia de Valencia.

Hora: Apertura de puertas a las 2:00 P.M.

Entradas:

Modalidad Dúo ($8): Incluye dos brazaletes, una bebida y 6 porciones de torta para degustar.

Entrada Visitante ($2): Acceso general al evento y zona de patrocinantes.

Los precios se calculan a tasa del Banco Central de Venezuela, para más detalles sobre la preventa y el cronograma de actividades, pueden seguir la cuenta oficial en Instagram: @cakepicnicvalencia.

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