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La Asamblea Nacional (AN) aprobó por mayoría evidente este martes la conformación de la Comisión Preliminar que dará paso a la designación del Comité de Postulaciones Judiciales.

Durante la sesión ordinaria de este 21 de abril, Jorge Rodríguez, presidente del órgano legislativo, instó a cumplir con los requisitos establecidos en la Constitución para avanzar en la renovación de las autoridades del sistema de justicia venezolano.

Esta comisión será la encargada de coordinar los esfuerzos necesarios para actualizar las instancias judiciales conforme a los procedimientos legislativos.

Asamblea Nacional abre postulaciones judiciales

Con esta decisión tomada hoy 21 de abril, se abre el periodo de postulaciones que permitirá actualizar las estructuras de mando en el Poder Judicial, asegurando el cumplimiento de las normativas legales vigentes.

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