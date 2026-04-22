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La búsqueda de un ciudadano solicitado por la justicia por un doble homicidio en el estado Táchira, culminó tras ser detenido en el sector La Granjita, Tinaquillo.

La captura de José Octavio Briceño Pérez ocurrió en la calle 5 de Julio, municipio Tinaquillo. Según las investigaciones, el sujeto se ocultaba en la zona para evadir sus cargos legales. Funcionarios de la División de Investigación Penal del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana ejecutaron el procedimiento tras confirmar la identidad del sospechoso mediante labores de seguimiento.

Detenido en Tinaquillo por homicidio en Táchira

Las pesquisas vinculan directamente al detenido con el homicidio de dos familiares en el estado Táchira. El móvil del suceso, según los informes preliminares, apunta a un conflicto financiero relacionado con el impago de una deuda de diez mil dólares. Misma que el investigado mantenía con el padre de la otra víctima.

Tras el despliegue, los oficiales trasladaron al detenido bajo custodia y lo pusieron a la orden del Ministerio Público. Dándole continuidad al proceso legal por los delitos cometidos en territorio tachirense.

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