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Un accidente e incendio ocurrido a las 6:00 a.m. de este sábado 18 de abril dejó un saldo preliminar de ocho personas fallecidas y 4 heridos de gravedad en la carretera Barquisimeto-Carora.

El incidente tuvo lugar en el sector Turturia, estado Lara, cuando un camión Foton 17-21, que transportaba a 11 personas, colisionó de manera frontal contra un Ford 350 cargado de carbón vegetal.

Tras el impacto, ambas unidades se incendiaron de forma inmediata. Lo que dificultó las labores de auxilio y resultó en el deceso de ocho ciudadanos en total, de los cuales siete eran oriundos del estado Táchira.

Las investigaciones confirmaron que el grupo de trabajadores regresaba de cumplir su jornada laboral en el sector La Esmeralda de San Diego, estado Carabobo. Lugar donde durante una década operaron una conocida feria de hortalizas cada viernes.

Identidad de los fallecidos y estado de los heridos

Las autoridades forenses y cuerpos de seguridad lograron identificar plenamente a las víctimas del camión Foton. Entre los fallecidos se encuentran los hermanos Carlos Daniel y Anderson Vidal Pineda, propietarios del negocio de hortalizas. Junto a sus primos y colaboradores Nelson Javier Rivera Villamizar y Roger Uriel Pineda Sánchez.

También perdieron la vida Gloria Carvajal, encargada de logística, Gabriel Vitto Duarte, ayudante de la feria, y el conductor de la unidad, natural de La Fría. La octava víctima fue el conductor del camión 350, residente del municipio Torres en Lara.

En cuanto a los sobrevivientes, se reporta que un adolescente de 13 años, hijo de una de las fallecidas, permanece bajo pronóstico reservado debido a politraumatismos y lesiones craneales graves. Otros lesionados incluyen a Yeison Córdoba (20), con quemaduras de segundo grado, y Ángel Torres (45), quien viajaba como copiloto en la unidad cargada de carbón.

Accidente e incendio en Barquisimeto-Carora

Danilo Pineda, uno de los sobrevivientes y hermano de dos de los fallecidos, relató a medios locales los momentos posteriores a la colisión ocurrida cerca de las 5:40 a.m.

Según su testimonio, al despertar tras el impacto, la unidad ya se encontraba envuelta en llamas. Pineda describió los esfuerzos infructuosos por rescatar a su hermano Anderson de entre los restos del vehículo. Antes de que la magnitud del incendio hiciera imposible continuar con las maniobras de auxilio.

Este suceso ha generado un profundo impacto tanto en el municipio Jáuregui del Táchira como en el municipio San Diego en Carabobo. Los fallecidos eran reconocidos por su labor constante en el suministro de alimentos hacia el centro del país.

Manteniendo una ruta comercial establecida desde hace 10 años. La comunidad del sector La Esperanza lamenta la pérdida de quienes calificaron como ciudadanos dedicados.

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