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Inparques fortalece la vigilancia del Sistema Nacional de Parques con la dotación de 150 unidades motorizadas

By Lubin Molero
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Inparques con 150 motocicletas
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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El Instituto Nacional de Parques (Inparques), recibió  una importante dotación de 150 motocicletas, destinadas a optimizar las labores de vigilancia, control y atención de emergencias en las áreas protegidas de Venezuela.

Esta iniciativa, impulsada bajo las directrices de la Presidenta Encargada  Delcy Rodríguez, y el ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, capitán Diosdado Cabello Rondón, representa un avance significativo en la capacidad logística de los cuerpos de seguridad ambiental.

Las unidades vehiculares serán desplegadas en todo el territorio nacional, integrándose directamente a la operatividad del Sistema Nacional de Parques en donde trabajaran en conjunto con el Cuerpo Civil de Guardaparques y los Bomberos Forestales de Venezuela, facilitando así el acceso a zonas de difícil terreno cómo los Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Parques de Recreación.

La presidenta de Inparques, Rosinés Chávez, expresó su agradecimiento por este respaldo institucional, subrayando el impacto positivo que tendrá en la gestión del patrimonio natural venezolano.

«Este fortalecimiento institucional nos permitirá seguir construyendo esa Patria ecosocialista y continuar contribuyendo a la preservación de nuestra Venezuela verde, de una Venezuela megadiversa», afirmó la autoridad de la institución.

Con esta entrega, el Gobierno Nacional reafirma su compromiso con el quinto objetivo histórico del Plan de la Patria, garantizando que el personal encargado de custodiar la biodiversidad cuente con las herramientas necesarias para enfrentar los retos del cambio climático y la protección del medio ambiente.

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