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En una carrera marcada por la lealtad y el éxito, José Altuve alcanzó un nuevo hito histórico durante el compromiso de este martes 21 de abril frente a los Guardianes de Cleveland en el Progressive Field con 2000 juegos en los Astros.

Al saltar al terreno, el camarero venezolano completó sus 2.000 juegos en las Grandes Ligas, todos vistiendo el uniforme de los Astros de Houston desde su debut en 2011.

Con 35 años de edad, Altuve reafirma su estatus como un «One Man Club», protagonizando una trayectoria que incluye anillos de Serie Mundial y múltiples récords que lo posicionan como uno de los mejores jugadores en la historia de la organización.

José Altuve con 2000 juegos en los Astros

La hazaña de este 21 de abril coloca al nativo de Puerto Cabello en un olimpo exclusivo junto a los miembros del Salón de la Fama Jeff Bagwell (2.150 juegos) y Craig Biggio (2.850 juegos).

Además de su durabilidad, el promedio de bateo vitalicio de Altuve (.303) lo mantiene en el tercer lugar histórico de la franquicia, destacando también en departamentos clave como carreras anotadas, dobles y bases robadas.

Con esta cifra redonda alcanzada hoy, «Astro Boy» continúa cimentando un camino que, para muchos analistas deportivos, tiene como destino final Cooperstown tras su retiro de las Mayores.

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