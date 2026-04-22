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El regreso triunfal de Madonna a los escenarios de Coachella junto a Sabrina Carpenter terminó en un reclamo y recompensa por encontrar su un vestuario desaparecido.

La artista utilizó sus redes sociales para reportar que su vestuario morado de la era de 2006, el mismo que desempolvó para su show del viernes, «se esfumó» misteriosamente.

Entre las piezas faltantes se encuentran el corsé, las botas y una chaqueta Gucci que la cantante considera parte fundamental de su patrimonio artístico. Lo que la llevó a ofrecer una gratificación económica a cambio de su devolución.

Madonna y su recompensa por vestuario desaparecido

La desaparición de estos artículos de archivo ocurre en plena promoción de su nuevo álbum «Confessions On a Dance Floor: Part II», previsto para el 3 de julio.

Madonna enfatizó que, más allá del valor material, se trata de una pérdida histórica que empaña su reciente colaboración en el festival donde interpretó clásicos como «Vogue». Mientras su equipo de seguridad investiga el posible paradero de las prendas robadas, la noticia ha generado una oleada de teorías entre sus fanáticos. Quienes esperan que la «fianza» ofrecida sea suficiente para que las piezas regresen a manos de la ambición rubia.

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