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El éxito Tarzan Boy sigue siendo una carta de la década de los 80, de hecho el mismo sigue sonando, en varias emisoras a nivel mundial. Pero hay una incógnita con este tema desde que se lanzó en esa década.

James Harry McShane, era el cantante de Baltimora el cual saltó a la fama de la nada y recorrió el mundo “doblando” el tema. De hecho, era contratado y este fue a varios países donde lo subían a la tarima para que cantara el mismo.

Jimmy como también era conocido además del tema impuso una moda irreverente al vestir. Camisones o “blusones” que estuvieron mandando en la moda masculina en esos años, estos con pantalones “bombaches” además de botines negros o azules.

El artista había lanzado otro sencillo pero la gente pedía a gritos el tema de “Tarzan Boy”. El cual lanzaron con mezclas y lo extendieron hasta por 12 minutos. En todas partes y durante años estuvo sonando el mismo.

Cantante de Baltimora, ¿interpretó de verdad Tarzan Boy?

Jimmy nació en Irlanda del Norte, siempre quiso ser artista, se ganaba la vida como paramédico en la Cruz Roja. Siempre le gustaba bailar como cantar, incluso lo que llamaba la atención era el propio estilo que tenía de hacerlo sin ser artista.

Comenzó a estudiar teatro, además se mudó a Italia a MIlan allí entró de lleno al movimiento dance de Italia. Ya en 1984 conoció a Maurizio Bassi con el cual formó el conocido grupo Baltimora.

Jimmy de la nada, y sorprendiendo a muchos se convirtió en un icono de esos años. La moda, el baile, y con mucho carisma. Pero siempre quedó la incógnita si de verdad canto el tema de Tarzan Boy.

El artista murió a la edad de 37 años, dejando un hondo vacío en el espectáculo. Muchos lloraron a Jimmy el cual recorrió varios continentes interpretando y bailando un solo tema. Falleció debido a las complicaciones por el VIH Sida.

“Murió en su natal Londonderry el 29 de marzo de 1995, a la prematura edad de 37 años. Un portavoz de la familia emitió la siguiente declaración después de su muerte: «Él se enfrentó a su enfermedad con valentía y murió con gran dignidad». En el centro de Derry recibió una placa conmemorativa”.

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