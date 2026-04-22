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Nuestro país tiene grandes afluentes, en cada ciudad, estado, hay uno. Es por ello que tenemos que conocer mucho de ellos. Donde empiezan y donde terminan ya que muchos de ellos recorren varios estados.

Los ríos más profundos de Venezuela

El río Orinoco es el más profundo y caudaloso de Venezuela, alcanzando profundidades de hasta 100 metros en algunos puntos de su cauce. Siendo este el segundo más profundo del planeta.

Otros ríos de gran profundidad y caudal, fundamentales para la hidroelectricidad y el ecosistema, incluyen el Caroní, el Caura, el Ventuari y el río Negro.

Río Orinoco: Es el «padre fluvial» del país, con 2.140 km de longitud y uno de los caudales más grandes del mundo.

Río Caroní: Destaca por sus aguas oscuras y gran caudal, siendo el mayor afluente del Orinoco.

Ríos Caura y Ventuari: Son reconocidos por su caudal y profundidad, contribuyendo significativamente a la red hidrográfica del sur.

El Orinoco es considerado el tercer río más caudaloso del mundo.

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