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Se esperan lluvias en el sur de Venezuela específicamente en los estados Bolívar, Apure, Amazonas además del sur del Guárico. Como temperaturas sobre los 37 grados para hoy 22 de abril.

El estado del clima hoy 22 de abril de 2026 muestra nubosidad parcial en horas de la mañana sobre los estados centrales. Aragua y Carabobo se encuentran con poca nubosidad, Miranda con nubosidad parcial para hoy.

Venezuela amanece con nubosidad parcial a fragmentada en la mayor parte del territorio nacional; asimismo, se puede observar mantos nubosos acompañados de precipitaciones de intensidad variable, algunas con descargas eléctricas en zonas de *nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Anzoátegui, Apure, Guárico, región Central, los Andes y Zulia.*

Mientras que la costa venezolana especialmente en las zonas del litoral central se espera abundante sol, tiempo despejado en la mañana y parte de la tarde. Zona occidental del país con poca nubosidad en horas de la mañana.

En los estados andinos se espera nubosidad como lluvias y chubascos, especialmente en la zona de Mérida y Trujillo. Sur del estado Zulia con lluvias en horas de la mañana como al final de la tarde.

Estado del clima hoy 22 de abril de 2026

Temperaturas sobre los 37 grados en los estados Guárico, sur de Anzoátegui como en zonas del oriente del país. No te expongas mucho a los rayos solares, porta siempre ropa cómoda como lentes de sol.

Solo en el estado Mérida se esperan 8 grados de temperatura en las zonas montañosas en horas de la madrugada.

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