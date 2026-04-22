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El Ministerio de Ecosocialismo en Carabobo informó sobre el proceso de cuido en la bahía porteña y buscan que el mismo culmine con éxito en las próximas semanas. Ayer dieron a conocer nuevas normas en la playa ubicada al este del litoral carabobeño.

Las medidas de protección para las tortugas cardón las fortalecieron y se está ejecutando un monitoreo sobre el nido ubicado en la arena de Patanemo 24/7. El personal del Ministerio de Ecosocialismo ha colocado mayor vigilancia.

Medidas de protección para las tortugas cardón en Patanemo

Entre las nuevas medidas se encuentran la Protección física: es por ello que se instalaron mallas de resguardo en toda el área. De esa manera se fortalece mucho más toda la zona para el cuido de la especie.

Espacio seguro: se controla el acceso para evitar depredadores y molestias de bañistas a las tortugas que están en el nido. En toda el área hay mayor protección al lugar.

Naturaleza en calma: Verificamos que la marea se mantenga estable y lejos del nido, dijo el Minec Carabobo.

¿Quiénes participan?

Este es un trabajo en equipo entre el Minec, Incret, Guardacostas y, lo más importante: ¡la comunidad organizada!. Recuerda que está prohibida la pernocta y el tránsito de vehículos en el área de playa. ¡Respetemos el hogar de la especie más grande del mundo!.

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