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El senador Gaylord Nelson propuso esta fecha para conmemorar todo sobre nuestro planeta como también del medio ambiente. Desde 1970 se viene celebrando la misma primero en Estados Unidos y luego en todo el mundo, hoy es el Día Mundial de la Tierra.

Muere Miguel de Cervantes (1616) Novelista, poeta, dramaturgo y soldado español, considerado uno de los más grandes escritores de la literatura universal. Fue el escritor de Don Quijote de la Mancha, publicado en 1605.

Muere Richard Trevithick (1833) Inventor e ingeniero inglés, constructor de máquinas, creador de la primera locomotora de vapor capaz de funcionar.

Se juega el primer partido en la historia de la Liga Nacional entre Boston y Philadelphia, en el campo de Jefferson Street Grounds de Filadelfia, con victoria de Boston 6-5 (1876). La Liga Nacional se fundó el 2 de febrero de 1876.

El presidente Rutherford B. Hayes establece la primera búsqueda anual de huevos de pascua en la Casa Blanca (1878).

Un día como hoy nace María Zambrano (1904) Pensadora, filósofa y ensayista española.

Nace Robert Oppenheimer (1904) Físico teórico estadounidense, conocido como el padre de la bomba atómica debido a su destacada participación en el Proyecto Manhattan. Que desarrolló las primeras armas nucleares de la historia, durante la Segunda Guerra Mundial.

Efemérides de hoy 22 de abril

También un día como hoy nace Martín Goetz (1930) Ingeniero informático estadounidense pionero en el desarrollo de la industria del software comercial.

Nace Cayito Aponte (1938) Humorista, cantante lírico y actor venezolano.

Se lanza la primera computadora de escritorio producida comercialmente, Programma 101 (1964).

Se inaugura el Museo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos (1993). Es el memorial oficial de los Estados Unidos dedicado a la documentación, estudio e interpretación de la historia del Holocausto.

Muere Sofía Silva Inserri (2011) Modelo venezolana, ganadora de la primera edición del concurso Miss Venezuela en 1952 y la primera venezolana en participar en el certamen Miss Universo.

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