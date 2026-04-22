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Una intervención legal por parte de la Policía Nacional Bolivariana neutralizó a un sujeto en el sector Alí Primera en el municipio Los Guayos. El hecho ocurrió en horas de la tarde del lunes 20 de abril de 2026.

Alias El Mono, identificado como Enderzon Gabriel Contreras Salas de 35 años de edad fue abatido en el urbanismo popular. En el lugar estaban funcionarios de Cuadrantes de Paz de la Policía Nacional Bolivariana

Alias El Mono cayó abatido en Los Guayos

En el sector del municipio Los Guayos se escucharon detonaciones de arma de fuego, en el lugar estaban los cuerpos policiales. El sujeto intentó darse a la fuga, una comisión lo observó y le dio la voz de alto, pero este comenzó a disparar contra ellos.

Contreras cayó herido, enseguida fue llevado por los uniformados a un centro de salud donde falleció. Se pudo conocer que el Mono registraba en los archivos policiales antecedentes por homicidio.

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