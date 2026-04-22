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Un accidente se reportó hoy miércoles en horas de la mañana en el eje oriental del estado Carabobo. Al sitio llegaron comisiones de emergencia como de tránsito para atender la situación presentada.

Una colisión en Guacara entre una moto y un vehículo ocurrió a tempranas horas de hoy miércoles 22 de abril de 2026. El hecho vial ocurrió en la avenida Francisco de Miranda, frente al Centro Comercial Unicentro.

El hecho generó retención vial, la cual fue despejada por autoridades viales del municipio Guacara. En el hecho se reportaron dos personas lesionadas, estos iban en la motocicleta para el momento de la colisión.

Colisión en Guacara entre una moto y un vehículo, choque en la avenida Lisandro Alvarado

Ayer en horas de la noche se reportó un fuerte choque entre un vehículo Chevrolet Corsa color rojo y un camión recolector de basura. Esto en la avenida Lisandro Alvarado, en las cercanías del Hospital Central de Valencia.

Desde Noticias24Carabobo hacemos el llamado a conducir con prudencia y responsabilidad en las vías del estado Carabobo como del país. Cumpliendo con las medidas impuestas por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre.

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