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Una vez más el “juego Caribe” se impone en las Grandes Ligas, de esa manera los Reales de Kansas City conquistaron una victoria la noche del martes 21 de abril de 2026; ante los Orioles de Baltimore.

El venezolano Maikel García dejó en el terreno a los Orioles, en una extraordinaria carrera hacia el plato. En el noveno tramo, García aprovechó un descuido del receptor Adley Rutschman para llegar a salvo al home.

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Maikel García dejó en el terreno a los Orioles

La pelota quedó delante de Rutschman lo que aprovechó el criollo para mostrar su velocidad y poder anotar la sexta carrera. El encuentro permanecía empatado a cinco carreras por lado en el estadio de Kansas.

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Salvador Pérez estaba bateando para el momento en el que García se vino en carrera desde la tercera base para anotar la de ganar. El infielder pudo anotar con una mano para sellar de esta manera la victoria.

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