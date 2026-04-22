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Julio César León Heredia, quien fuera gobernador del estado Yaracuy toma las riendas del Instituto Nacional de Hipódromos. Esto en sustitución del expelotero Antonio “Potro” Álvarez, desde el mes de diciembre de 2018, Álvarez estuvo al frente de este Instituto.

El nuevo presidente del INH fue nombrado en Gaceta Oficial, dijo el diario 2001 hoy miércoles 22 de abril de 2026. La Gaceta 5.324 reza sobre el cambio de presidente en el instituto que se encarga de la administración de hipódromos del país.

Álvarez había impulsado una modernización en todos los óvalos del país, los cuales se esperan que puedan continuar. Heredia fue gobernador de Yaracuy desde 2008 hasta 2025, ganando varias reelecciones.

Fue nombrado después por el gobierno nacional como ministro de agricultura y tierras, ministerio que ahora rige el General Vladimir Padrino López. Hasta ahora que fue nombrado como el nuevo presidente del Instituto Nacional de Hipódromos.

Nuevo presidente del INH

Entre otros cambios que hubo se pudo conocer que Juan Carlos Amarante León será el encargado de la Superintendencia Nacional de las Actividades Hípicas en el país. Según la misma Gaceta.

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De igual modo, se designó a Edgar Alejandro Melo Rodríguez como presidente de la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles (CNC).

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