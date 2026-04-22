PortadaSucesos

Hombre divulgó material íntimo de una mujer y quedó detenido en Caracas

By Redacción Carabobo
0
77
divulgó material íntimo de una mujer

Más del Autor

Redacción Carabobo
Redacción Carabobo
IOTA Latino
Compartir

El comisario general del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Douglas Rico dio a conocer la noticia sobre la detención de un hombre en Caracas. El aprehendido quedó a la orden del Ministerio Público.

Un hombre divulgó material íntimo de una mujer en la capital del país, quedando detenido dijo el alto comisario de la policía científica. Un extenso trabajo de campo realizado por comisiones de la División de Investigaciones de Delitos Informáticos, permitió la ubicación del sujeto.

Hombre divulgó material íntimo de una mujer y quedó detenido en Caracas

El sujeto quedó identificado por el CICPC como José Antonio Acuña Segura (40). Con residencia en la zona metropolitana, parroquia La Candelaria, Caracas, por revelación de unas fotos íntimas de la mujer

Se pudo conocer que el detenido, valiéndose de la confianza de la víctima, tomó su celular y sustrajo diversas fotografías íntimas de la misma. Las cuales, posteriormente se las hizo llegar a sus familiares y compañeros de trabajo, perjudicando su integridad. Por lo que fue detenido y puesto a la orden del Ministerio Público.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Alias el Mono cayó abatido en Los Guayos en una intervención legal

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceDouglas Rico/CICPC
Artículo anterior
Nuevo presidente del INH, Antonio «Potro» Álvarez fue sustituido
Artículo siguiente
Bono de 42 mil bolívares en Patria en abril es esperado, ¿quiénes lo cobran?
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes