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El comisario general del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Douglas Rico dio a conocer la noticia sobre la detención de un hombre en Caracas. El aprehendido quedó a la orden del Ministerio Público.

Un hombre divulgó material íntimo de una mujer en la capital del país, quedando detenido dijo el alto comisario de la policía científica. Un extenso trabajo de campo realizado por comisiones de la División de Investigaciones de Delitos Informáticos, permitió la ubicación del sujeto.

Hombre divulgó material íntimo de una mujer y quedó detenido en Caracas

El sujeto quedó identificado por el CICPC como José Antonio Acuña Segura (40). Con residencia en la zona metropolitana, parroquia La Candelaria, Caracas, por revelación de unas fotos íntimas de la mujer

Se pudo conocer que el detenido, valiéndose de la confianza de la víctima, tomó su celular y sustrajo diversas fotografías íntimas de la misma. Las cuales, posteriormente se las hizo llegar a sus familiares y compañeros de trabajo, perjudicando su integridad. Por lo que fue detenido y puesto a la orden del Ministerio Público.

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