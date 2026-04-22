Compartir

Las ayudas económicas por parte del gobierno nacional entran ya en su tercera y última fase mensual. Recordemos que en la actualidad quedan tres bonificaciones por entregar y que cierran el mes.

Un bono de 42 mil bolívares en Patria en abril se estará pagando en los últimos días del cuarto mes del año. Se trata del bono Corresponsabilidad y Formación el cual se entrega a los trabajadores de las nóminas especiales del gobierno nacional.

Trabajadores de ministerios, además de secretarias, corporaciones nacionales pertenecientes al gobierno nacional entran en el cobro de esta bonificación. Además de trabajadores del sector salud como electricidad.

Este mes el mismo podría tener un valor de 42.064 dólares, los últimos tres bonos que faltan por pagar son además Cuadrantes de Paz como Cultores Populares. Este último se paga a los afiliados a la Misión Viva Venezuela, Mi patria Querida.

Bono de 42 mil bolívares en Patria en abril es esperado, ¿quiénes lo cobran?

Recuerda que si cambiaste tu número celular como el correo electrónico debes actualizar tus datos en el Sistema Patria. Esto es obligatorio en la sección de datos del portal, donde debes dar a conocer dichos cambios.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas