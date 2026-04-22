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El comisario general del CICPC, Douglas Rico informó a través de sus redes sociales que fue neutralizado un sujeto hoy en la entidad carabobeña. Este estaba siendo buscado por diversos delitos.

El Monstruo de Naguanagua, un extenso trabajo de investigación realizado por funcionarios de la Delegación Municipal Las Acacias, permitió la ubicación de Keinny Nelson Peña Lemus (32). Ampliamente buscado por el Cicpc, por cuanto pesaba sobre él, múltiples investigaciones por abuso.

Además, en el homicidio de Yunior Antonio Valero Chacón (33), ocurrido el pasado 8 de julio del 2025, en el Sector La Unidad, parroquia Urbana Miguel Peña, municipio Valencia; estado Carabobo.

Se pudo conocer que Yunior, había sostenido una disputa con Keinny, producto de la venta de un teléfono celular. Por lo que le victimario esgrimió un arma de fuego y le quitó la vida a Yunior.

El Monstruo de Naguanagua

Asimismo, presentaba múltiples investigaciones por abuso, uno de ellos con robo y, otro donde figuraba como víctima una señora de la tercera edad. Asimismo, poseía registros por homicidio y uso indebido de arma de fuego.

Keinny, fue ubicado en el sector La Begoña, parroquia y municipio Naguanagua. Donde al verse acorralado por las comisiones, desenfundó un arma de fuego y la accionó contra los funcionarios, originándose un intercambio de disparos en el que resultó lesionado.

Fue llevado a un centro de salud, donde falleció. Al ubicar a este peligroso criminal, se ubicó como evidencias una moto y una bicicleta, que fueron utilizadas durante la ejecución de los abusos; quedando a la orden del Ministerio Público.

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