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Ministerio de Educación comenzó entrega de Bolsa Clap para docentes en Caracas

By Danny Valdiviezo
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Bolsa Clap para docentes en Caracas

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Danny Valdiviezo
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El beneficio de los alimentos comenzó por parte del Ministerio de Educación en la ciudad capital. Desde hoy empezó la entrega a los profesores en distintas zonas del área metropolitana de Caracas.

La bolsa Clap para docentes empezó a entregarse en Caracas, se pudo conocer que los educadores obtuvieron la bolsa completamente gratuita. Los docentes de la parroquia Antímano en el municipio Libertador fueron los primeros en recibirlo.

Bolsa Clap para docentes en Caracas

2 kilos de harina de maíz

2 pastas en presentación larga 250 g

1 kilo de arroz

2 1/2 de aceite

1 kilo de azúcar

2 latas de sardinas

1 kilo de frijoles

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SourceDiario 2001/Caracas/Venezuela.
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