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La divisa sigue en la banda de los 480 bolívares sigue acercándose a los 500 bolívares. Por ahora se mantiene en dicho precio. El dólar BCV hoy 22 de abril de 2026 para hoy según el Banco Central de Venezuela el dólar estará en 482,75 bolívares y el euro en 567,70 bolívares.

Para este jueves el valor del dólar será de 483,33 bolívares y el euro en 567,01 bolívares.

En un costo de 4.757,88 dólares se encuentra la onza de oro hoy miércoles, la misma sigue subiendo aunque se ha visto un tanto detenida. Esta había alcanzado los cinco mil dólares pero luego cayó al menos mil dólares en las últimas semanas.

Hoy el barril de petróleo se encuentra en un costo de 90,57 dólares, este ha ido descendiendo poco a poco luego de estar el un costo de 112 dólares. Hasta ahora indican los expertos que pudiera bajar a cerca de 88 dólares esta semana.

El bitcoin sigue su curso y tiene un costo hoy de 78.223,66 este indicador ha estado subiendo desde hace unos días. Luego de llegar a un precio de 63 mil dólares, se espera por el desarrollo del bitcoin en las venideras semanas.

Dólar BCV hoy 22 de abril de 2026, Depósitos en moneda extranjera subieron

Los depósitos en divisas en la banca venezolana aumentaron 33,26% al cierre de marzo en comparación con febrero, para ubicarse en 1 billón 55.739,03 millones de bolívares, un incremento superior al que registraron las captaciones totales del sistema en el mismo lapso, las cuales subieron 26,1% hasta 2 billones 677.774,62 millones.

Al término del primer trimestre de 2026, los depósitos en moneda extranjera aumentaron 118,20% como resultado de un mayor flujo de divisas a la economía y la reactivación del mecanismo de intervención cambiaria con acceso directo a dólares para personas naturales.

En perspectiva interanual, el saldo depositado en moneda extranjera subió 809,01%, mientras que la variación anualizada de las captaciones totales se ubicó en 681%.

En consecuencia, las captaciones en moneda extranjera representaron 39,43% de los depósitos totales al cierre de marzo, una proporción que escaló 5,95 puntos porcentuales en comparación con diciembre y 5,53 enteros frente al cierre del primer trimestre de 2025, de acuerdo con los datos de la consultora Aristimuño Herrera & Asociados.

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