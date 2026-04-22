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Una aerolínea venezolana estaría confirmando los permisos para operar entre ambos países y lo haría desde el próximo 1º de mayo. La información venía rodando desde finales de marzo y hoy se confirmó.

Los vuelos Venezuela Estados Unidos tendrían ahora a Laser Airlines como otra de las empresas que prestarían el servicio. Desde marzo, Laser había asomado con seguridad la posibilidad de operar en la ruta Maiquetía Miami.

Vuelos Venezuela Estados Unidos

Desde hace unos días ejecutivos de la aerolínea venezolana estarían en conversaciones para arrendar un avión Airbus A320 con Global X. Esto mientras se obtienen los permisos para volar entre ambas naciones.

Ya American Airlines había indicado esta semana que estarían listos para volar entre Estados Unidos y Venezuela. No se descarta que otra aerolínea se sume a los planes de vuelo que hay entre ambos países.

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