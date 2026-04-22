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Asesinado inspector de la PNB de Aragua en Mariara

By Redacción Carabobo
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inspector de la PNB de Aragua en Mariara

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Los cuerpos de seguridad están investigando un crimen en el municipio Diego Ibarra en las últimas horas. Buscan dar con el paradero de los sujetos que interceptaron y atacaron en el sector Guamacho de ese municipio a un oficial de la Policía Nacional.

Un inspector de la PNB en Mariara fue asesinado en el municipio que limita con el estado Aragua. Carlos Cáceres pertenecía a las filas de la Policía Nacional Bolivariana en el estado Aragua.

Inspector de la PNB en Mariara

Ayer martes, este estaba transitando por el lugar cuando fue atacado a tiros por unos sujetos. La policía científica mantiene el operativo para dar con los hombres que dispararon en el lugar contra el oficial.

Se pudo conocer que además de estar en el cuerpo de seguridad, era propietario de una pequeña fábrica de muebles.

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SourceEl Periodiquito/Maracay/Vzla.
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