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Las condiciones que se deben dar son varias, explicó el presidente del parlamento, centró en lo que son las medidas económicas como las sanciones para dar mejoras salariales. Todo eso para mejorar el ingreso a los trabajadores.

Jorge Rodríguez habló del aumento salarial en el país, resaltó que los cambios como recuperación de infraestructuras además de construcción de obras están sujetos a esas medidas.

Es por ello que las medidas coercitivas que fueron aplicadas sobre el país deben levantarse, de esa manera se buscaría la independencia económica. Que Venezuela pueda manejar sus ingresos.

Dijo que el ajuste definitivo de los salarios está sujetos a que el Estado recupere su libertad de acción económica. En la actualidad Venezuela realiza el pedimento de que se levanten todas las sanciones.

Jorge Rodríguez habló del aumento salarial y las condiciones

Entre las condiciones están también la reactivación de la inversión extranjera, esto sería el aval para la reactivación pública. El levantamiento de las sanciones que impuso Estados Unidos brindaría mayor seguridad económica a Venezuela.

El próximo 1º de mayo se espera un aumento del ingreso de los trabajadores. Esto ha sido el tema central en Venezuela desde el anuncio que hizo la presidenta encargada Delcy Rodríguez hace unos días.

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