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Los animales que dejó el narcotraficante siguen siendo un problema grave en el vecino país. Estos pasaron a ser un problema público, el cual tiene personas a favor de que estos estén. Mientras otros quieren que los lleven a otro lugar.

El sacrificio de 80 hipopótamos de Pablo Escobar fue suspendido por un juez de Antioquia. Estos había llegado al país de la mano del narco del Cartel de Medellín. Y se han multiplicado en las últimas décadas.

La norma principal es evitar acciones de sacrificio contra los animales hasta que no exista un pronunciamiento de peso. Esto llevaría al gobierno a tomar medidas especiales si no quiere aplicar la eutanasia a estos pesados animales.

Suspenden sacrificio de 80 hipopótamos de Pablo Escobar

Andrés Felipe Alzate Builes presentó una tutela sobre estos. Indicó que la eutanasia de estos animales lleva al país a vulnerar principios de vida sobre la protección animal. Como de los derechos ambientales.

Estos animales llegaron a Colombia en los años 80 para los zoológicos que tenía Escobar. Algunos quedaron en desbandada y se han apoderado de terrenos. Pero se han convertido en un problema.

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