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Con el objetivo de brindar espacios de calidad a la población para una correcta atención en materia de salud, avanza Plan de Optimización de espacios en la CHET (Ciudad Hospitalaria Doctor Enrique Tejera (CHET) de Valencia.

Actividad organizada por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, en articulación con la Gobernación del estado Carabobo, a través de la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (Insalud).

El Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava detalló que como parte de estas mejoras inició un Plan de Iluminación, que busca potenciar áreas como el corredor vial, estacionamientos y plazas del importante nosocomio.

Espacios en la CHET

“En la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera de Valencia seguimos trabajando arduamente en la optimización de sus espacios como parte de las mejoras en materia de salud a este importante centro que estamos ejecutando de forma articulada con nuestra presidenta encargada Delcy Rodríguez. Son más de 800 luminarias led q se están sustituyendo para dejar iluminada cada rincón y cada centímetro del principal centro de salud del centro del país”, expresó

Por su parte, Carmen Cecilia Vásquez, Directora General del recinto sanitario, señaló que este proyecto estas obras ayudan a complementar los trabajos que se llevan a cabo en cada uno de los pabellones del hospital.

“Estamos sumamente contentos por el inicio de este plan en nuestra querida ciudad hospitalaria, ya que estas nuevas lámparas nos ayudará a garantizar espacios seguros a todos nuestros pacientes y familiares, para así brindar una atención eficiente a todas las personas que acudan a este importante centro de salud”, expresó.

Proyectos detallados

Asimismo, detalló que estos proyectos, buscan garantizar una renovación total del inmueble, en cumplimiento con las directrices establecidas por el Presidente Nicolás Maduro, y ejecutadas de forma conjunta por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez, el Ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado, y el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava.

Vásquez también precisó que seguirán desplegados en las diferentes zonas de la ciudad hospitalaria para ejecutar labores que ayudarán a mejorar la calidad de vida de los carabobeños y carabobeñas.

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