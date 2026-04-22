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Adiós a una leyenda de «¿Quién da más?»: Fallece Darrell Sheets a los 67 años

By Lubin Molero
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Fallece Darrell Sheets de ¿Quién da más?
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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El mundo del entretenimiento está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Darrell Sheets, una de las figuras más queridas del exitoso programa «¿Quién da más?».

La policía de Lake Havasu, Arizona, informó que el hallazgo se produjo alrededor de las 2:00 de la madrugada de este miércoles, luego de recibir un reporte en su domicilio. Según los informes preliminares de los cuerpos de seguridad, el cuerpo del reconocido subastador presentaba una herida de bala autoinfligida, lo que ha conmocionado a sus seguidores y colegas de la cadena A&E.

Fallece Darrell Sheets de ¿Quién da más?

Sheets, quien se retiró de las pantallas para administrar su propia tienda de antigüedades, dejó una marca imborrable tras participar en 163 episodios del reality show.

Aunque en el pasado enfrentó complicaciones de salud, incluyendo un infarto en 2019 que requirió intervención quirúrgica, se mantenía activo en su comunidad. La cadena A&E emitió un comunicado lamentando la pérdida de «The Gambler», enviando condolencias a su familia tras la partida de un hombre que definió una era en la televisión por cable.

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