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Investigan presunto feminicidio de estudiante barinesa en Perú

By Lubin Molero
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Venezolana asesinada en Chimbote Perú
Foto: Cortesía

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La venezolana Yisneldy Arambure, una estudiante de enfermería oriunda de Barinas, fue presuntamente asesinada en Chimbote, Perú.

Varios vecinos localizaron a la joven en la avenida Aviación de Chimbote. Aunque la trasladaron de emergencia al hospital La Caleta, los médicos certificaron su muerte poco antes de la medianoche. Tras las primeras diligencias, las autoridades locales detuvieron a su pareja, Piero Alessandro León Rodríguez, quien permanece bajo investigación policial.

Venezolana asesinada en Chimbote Perú

De acuerdo con las declaraciones preliminares, el suceso ocurrió luego de una discusión en la habitación que ambos alquilaban. El detenido afirmó que, tras ausentarse unos minutos, encontró a la joven inconsciente y solicitó auxilio.

Sin embargo, las evaluaciones iniciales de la fiscalía sugieren una posible asfixia mecánica como causa del deceso, por lo que el fiscal Paulino Aliaga Gonzáles no descarta que se trate de un caso de feminicidio. Se esperan los resultados definitivos de las pericias forenses para determinar las responsabilidades legales en este hecho que enluta a una familia venezolana en el extranjero.

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