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¿Vuelve la «Viuda Joven»? Mariángel Ruiz desata la locura en redes con el regreso de Inmaculada (+VIDEO)

By Lubin Molero
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Regreso de La Viuda Joven con Mariángel Ruiz
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Venezuela entera se detuvo hoy 22 de abril tras una publicación que nadie esperaba: Mariángel Ruiz regreso a encarnar a Inmaculada Von Parker de La Viuda Joven.

En un clip cargado de suspenso, se observa al personaje dentro de una oficina policial revisando una cartelera llena de «pistas» que remiten directamente a la trama que detuvo al país hace más de una década.

Regreso de La Viuda Joven con Mariángel Ruiz
La Viuda Joven año 2011

Entre las evidencias destacan fotos de personajes clave como Alejandro Abraham, Ivana Humboldt y Jeremías Miranda. Además de objetos simbólicos como los zapatos de su hija recién nacida, desatando teorías sobre una segunda temporada.

Regreso de La Viuda Joven con Mariángel Ruiz

La descripción que acompañó el video no hizo más que alimentar el misterio. Ruiz escribió:

«Después de tanto dolor, de tanta rabia, de tanta injusticia y desamor… ¿Para qué volver aquí?»

dejando a sus seguidores con más preguntas que respuestas. Para muchos, este material audiovisual es el preámbulo de un anuncio oficial sobre el regreso de la última gran producción que unió a la familia venezolana frente al televisor.

Mientras las redes sociales estallan en comentarios, el clip de Inmaculada pensativa frente al escritorio de evidencias se mantiene como el tema de conversación número uno en el entretenimiento nacional.

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