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Un accidente de tránsito registrado este miércoles 22 de abril en la Av Universidad de Naguanagua, resultó en lesiones para Ingrid López, adulta mayor residente de la zona, tras ser arrollada.

De acuerdo con el testimonio de la conductora de la motocicleta involucrada, el impacto se produjo cuando la adulta mayor intentó cruzar la vía de manera repentina. Lo que provocó que el vehículo derrapara al intentar frenar.

Al sitio acudieron comisiones de la Policía Nacional de Tránsito, Bomberos Carabobo y paramédicos del sistema 0800-Bigote para prestar los primeros auxilios.

Adulta Mayor Arrollada en la Av. Universidad

López, quien presentó múltiples aporreos debido a la caída, fue trasladada en un vehículo particular hacia el Hospital Carabobo. Por su parte, la conductora de la moto sufrió escoriaciones leves en las extremidades y la cadera.

Familiares de la víctima, presentes en el sitio, señalaron que anteriormente habían advertido a la ciudadana sobre el riesgo de transitar sola por avenidas de alto flujo vehicular. Las autoridades de tránsito han iniciado las investigaciones correspondientes para establecer las responsabilidades del incidente.

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