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El FC Barcelona dio un paso firme hacia el título en La Liga este 22 de abril tras derrotar al (vs) Celta de Vigo en un encuentro marcado por las incidencias físicas y un parón médico en la grada.

Los dirigidos por Hansi Flick lograron imponerse gracias a la efectividad de Lamine Yamal desde los once metros en el cierre del primer tiempo, resultado que les permite mantener la renta de nueve puntos sobre el Real Madrid.

Sin embargo, la celebración fue agridulce: Joao Cancelo tuvo que abandonar el campo temprano y el propio Yamal fue sustituido inmediatamente después de anotar tras sentir molestias en el golpeo, encendiendo las alarmas en el cuerpo técnico.

Barcelona vs Celta en La Liga

La jornada también fue histórica para Frenkie de Jong, quien al ingresar al terreno de juego alcanzó los 293 partidos oficiales, convirtiéndose en el neerlandés con más apariciones en la historia del club.

El partido, que estuvo interrumpido por casi 20 minutos debido a la emergencia de salud de un espectador, mostró a un Barça sólido en defensa con Pau Cubarsí y un Eric García polivalente que ayudaron a neutralizar las llegadas del Celta.

Con este triunfo hoy 22 de abril, el cuadro catalán suma tres puntos vitales antes de afrontar el tramo final del campeonato y el próximo Clásico de mayo.

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